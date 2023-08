La transparence remise en question à Boussu : “je n’ai rien à cacher”, clame le bourgmestre

De ce fait, les publications relayant divers sujets et problématiques communales fleurissent sur la toile. C’est notamment la question de la transparence des décisions prises par l’actuelle majorité socialiste qui a été épinglée par les candidats. “Que nous cache-t-on ? Sans sombrer dans la paranoïa, nous sommes en droit de nous poser la question”, estime Sheldo Dehon, vice-président de l’UDC.

“En 2021 et une partie de 2022, les séances du conseil communal étaient filmées. Chacun de nous pouvait les visionner, entendre les commentaires, observer les comportements et attitudes des élus. Chaque captation était accompagnée d’un procès-verbal de séance. Il s’agissait de deux mois d’informer le citoyen soucieux de savoir ce qui se décide dans sa commune. ” Aujourd’hui cependant, les conseils ne sont plus enregistrés.

Et les candidats de l’UDC s’interrogent sur l’absence ou l’incomplétude des PV. Leur approbation fait d’ailleurs régulièrement l’objet de refus ou d’abstention de vote de la part de l’opposition. “Quels que soient les sujets évoqués pendant les conseils, nous, citoyens, sommes en droit de les connaître. Ne pas publier les PV est au mieux de la négligence, au pire un choix volontaire de nous cacher des choses.”

"Pas un manque de volonté"

Autant de suspicions face auxquelles le bourgmestre “s’inscrit en faux. ” “Nous avons cessé de filmer et de retransmettre les conseils communaux parce que cela n’était pas assuré par des professionnels. Ce n’était pas de mauvaise qualité mais la volonté est de pouvoir équiper la salle du conseil communal d’outils professionnels, qui pourront aussi servir dans d’autres circonstances”, explique Jean-Claude Debiève (PS).

“Nous voulons opter pour un système performant et moderne. Des propositions doivent être soumises et étudiées, après quoi une décision sera prise. Ce n’est pas tant la question du coût du dispositif mais pose problème, ni le manque de volonté, mais la disponibilité d’un système qui nous conviendrait.” Quant aux décisions du conseil communal, le maïeur rappelle qu’elles font l’objet de communications sur le site ou dans le bulletin communal.

“Pareilles critiques à l’approche des élections me laissent de marbre. On sait que certains candidats vont tenter d’obtenir l’adhésion de personnes qui sont déjà mécontentes de tout, adeptes du “y’a qu’à” et qui ignorent le fonctionnement d’une commune. Ça fonctionnera mais de notre côté, ce n’est pas comme cela que nous envisageons les choses. Et je n’ai jamais refusé de discuter avec qui que ce soit. Ma porte est toujours ouverte si l’on a des questions, des remarques à formuler. ”

Le bourgmestre annonce d’ailleurs qu’il organisera des réunions citoyennes afin de répondre aux interrogations de la population. “La priorité sera donnée aux nouveaux habitants afin qu’ils puissent mieux faire connaissance avec leurs élus et poser toutes les questions liées à leur nouvelle commune. Mais tout le monde sera le bienvenu. Ce sera un moment d’échange – vrai, et non pas à travers les réseaux sociaux – et une manière de montrer que non, je n’ai absolument rien à cacher.”

Cette soirée citoyenne pourrait être organisée peu de temps après la rentrée.