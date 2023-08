Eugies : près de 1000 exposants attendus pour la brocante

“Elle a vraiment pris beaucoup d’ampleur ces dernières années”, explique Arnaud Malou, échevin à Frameries et président du PAC Eugies. “Nous atteignons la 38e édition et approchons les 1 000 exposants, ce qui nous place juste derrière la brocante de Temploux, événement typique et de référence dans le milieu. L’engouement est énorme, nous pouvons en être très fiers car ce sont des milliers de visiteurs qui profitent de cette journée pour chiner, se balader.”

Pour la bonne cause

On notera que si les brocanteurs composent la majorité du parcours, ils ne seront pas les seuls à prendre leurs quartiers aux petites heures. “Les badauds profiteront aussi de la présence d’artisans, de marchands de salaison, de la présence de foodtrucks qui proposeront de la nourriture pour tous les goûts. Ça demande énormément d’organisation mais c’est vraiment un événement qui vaut la peine.”

D’autant qu’il permet de soutenir une bonne cause. “Les bénéfices engrangés par les activités proposées par le PAC sont en partie utilisés pour l’organisation d’activités à destination des enfants, par exemple Halloween ou Pâques, pour animer le village. Une autre partie est reversée à une association caritative. L’an dernier, nous avons reversé 1 000 euros au Télévie. Cette année, nous avons décidé de soutenir Make a Wish.”

Concrètement, quelques places sont encore disponibles pour la partie brocante mais mieux vaut ne pas trainer. “Nous sommes pratiquement complets. Les réservations sont à faire en ligne via www.pac-eugies.be. Les exposants pourront s’installer dès 4 h 30. La brocante ouvrira ses portes à 7 heures. À partir de 12 h 30 et jusqu’à 14 heures, on propose un apéro à la maison du peuple d’Eugies, qui a justement rouvert cette année.”

Des musiciens se chargeront par ailleurs d’animer l’événement en déambulant de bar en bar. “Les buvettes sont au nombre de sept et sont réparties sur l’ensemble du parcours de la brocante. Elles sont toutes gérées par des associations et clubs sportifs”, précise l’échevin. “On invite chacun à venir passer un bon moment, en espérant que la météo soit de la partie.” Le stationnement restant compliqué, les visiteurs seront invités à prendre leurs dispositions et à privilégier le covoiturage, notamment.