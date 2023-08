L’été arrive avec le Summer Music Festival : “nous avons énormément de chance”

Tout se profile donc bien pour les organisateurs du Summer Music Festival. “J’ai tenu à assurer nos arrières en regardant les prévisions météorologiques de Farid de Météo Mons. Ses prévisions annoncent une semaine au sec durant laquelle la journée la plus estivale est prévue jeudi. Il devrait y avoir 28 degrés et du soleil pour l’ouverture du festival. De bon augure donc pour cette dixième édition”, indique Richard Vanderhaeghen, organisateur du Summer Music Festival.

Les organisateurs avaient tout prévu en cas de météo catastrophique comme ce week-end. Il n’en sera finalement rien. “Nous avions prévu des plaques de roulage et des tracteurs au cas où les conditions météorologiques l’imposaient mais, finalement, nous n’en aurons pas besoin. Cela a vraiment de quoi nous rassurer. Tous les éléments sont réunis pour vivre un dixième anniversaire du Summer Festival historique. Même si on prévoit une affiche de qualité, un site avec de nombreuses animations et tout le nécessaire pour que les festivaliers trouvent leur bonheur sur le site, si la météo n’est pas au rendez-vous, cela gâche quelque peu la fête. Nous sommes donc ravis de pouvoir compter sur un temps sec pour le festival”, poursuit Richard Vanderhaeghen.

La vente de tickets explose

Des prévisions météorologiques positives qui devraient se faire ressentir dans le nombre de tickets vendus. “Nous avons déjà explosé les records des autres années. La programmation en est pour beaucoup mais la météo le sera également. Beaucoup attendaient de voir comment les conditions climatiques allaient évoluer. Avec ces nouvelles positives, nous nous attendons à des pics de vente dès ce lundi”, conclut Richard Vanderhaeghen.

Pour ceux qui ne se sont pas encore procuré leur ticket pour le Summer Music Festival, le temps presse donc. Plus de 80 % des tickets ont en effet déjà été vendus, le sold-out est donc proche. Rendez-vous donc sans plus tarder sur le site internet du festival pour se procurer l’une des dernières places du Summer Music Festival.