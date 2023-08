Un Dourois cultivait du cannabis par curiosité, le tribunal lui fait une faveur

“C’était par curiosité, pas dans le but de vendre”, avait déclaré le prévenu devant le tribunal. Le 13 avril 2022, la police avait perquisitionné la maison du prévenu et avait retrouvé des plants de cannabis un peu partout dans la maison et les dépendances. Il y avait notamment seize mètres carrés de culture dans un abri de jardin, duquel sortait une forte odeur de cannabis. Cela n’avait pas échappé au voisinage, qui l’avait dénoncé.