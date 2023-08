Une brocante pourrait être organisée chaque année sur le site de Marcasse, à Colfontaine

”C’est un lieu qui reste très symbolique du fait de son histoire dramatique mais aussi du passage de Vincent Van Gogh”, explique Fabrice Wattiez, citoyen à l'initiative. “Depuis plus de 20 ans, Nadine et Riccardo tentent d’attirer l’attention sur son histoire par diverses petites activités. L’idée d’organiser une brocante et d’y réunir d’artisans ne date pas d’hier mais il fallait voir comment tout cela pouvait s’organiser.”

L’accord des propriétaires ayant été donné, Fabrice Wattiez a pu avancer plus concrètement sur le projet. “On a retenu l’idée d’une brocante annuelle, organisée le premier week-end d’octobre. Le site est vaste et il s’agira d’une grande première. C’est un véritable défi pour nous mais on sent un réel engouement autour de cette idée. Beaucoup de citoyens se disent qu’enfin, Colfontaine se réveille, qu’il y aura un événement majeur sur le territoire.”

Reste cependant à financer l’événement. “On a fait appel à des sponsors et on reste ouverts aux propositions. On entend travailler en priorité avec les commerçants et indépendants de la commune de Colfontaine afin de les mettre en avant. Pour le reste, on ne sait pas combien de personnes seraient intéressées mais on espère attirer du monde et faire de ce rendez-vous un beau succès.”

Si tel est le cas, l’événement pourrait rapidement se développer. “On préfère ne pas voir trop grand pour une première édition mais on aimerait pouvoir proposer, en plus d’une brocante et d’un marché des artisans, un festival de château gonflable. L’idée est vraiment que cela devienne un rendez-vous convivial et familial sur l’entité.” Le tout pourrait être ponctué d’animations musicales mais là encore, l’organisateur préfère avancer pas à pas.