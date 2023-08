Le nouveau recyparc de Quévy ne sera pas construit avant 2026… Au plus tôt !

La bourgmestre espérait, à l’époque, que l’intercommunale Hygea soit en mesure de mener à bien le projet dans les deux ans. Soit d'ici 2024. Il n’en sera finalement rien. “Il semble que le projet ne soit pas à l’ordre du jour avant 2025, voire 2026”, nous confirme Florence Lecompte. “Nous espérions bien entendu pouvoir en profiter plus tôt puisqu’un terrain est enfin disponible. Mais l’établissement du calendrier ne nous appartient pas.”

Du côté de l’intercommunale Hygea, on parle même de "2026 ou 2027" et on confirme qu’il “y aura d’autres recyparcs qui seront en travaux avant Quévy, suivant le planning envoyé à la Région wallonne”, et notamment les sites de Manage et de Colfontaine. Une demande de permis a en effet déjà été introduite pour ce dernier auprès de la Région wallonne. Le projet prévoit sa rénovation en profondeur mais aussi son agrandissement. Montant de l’opération, quelque deux millions d’euros.

”On se rassure en se disant que les habitants ne sont pas sans rien, ils peuvent toujours disposer du recyparc provisoire”, ajoute Florence Lecompte Un parc provisoire mais porte plutôt mal son nom puisqu’il est en fonctionnement depuis déjà plusieurs années. À Quévy en effet, les autorités communales ont peiné à trouver un terrain adéquat. Ces recherches remontent à plus de 15 ans déjà. Il y a sept ans, dépitées, elles s’étaient résolues à aménager un parc à côté de la régie technique, à Quévy-le-Petit.

Les infrastructures sont difficiles d’accès et ne sont pas conformes mais “elles ont le mérite d’exister”, soulignait dans nos colonnes la bourgmestre en février 2022. Le nouveau terrain récemment acheté au CPAS est quant à lui situé à proximité d’une voirie régionale, le long de la route Mons-Maubeuge. D’une superficie d’un hectare, il supportera aisément la construction d’un recyparc nouvelle génération et comprendra de ce fait un sens de circulation, une entrée et une sortie distincte. 40 000 euros avaient été déboursés pour l’acquérir.