Un temps estival attendu pour cette première journée du Summer Music Festival : “de superbes conditions prévues pour ce jeudi”

Bien qu’il faisait encore un peu frais ce matin, les températures devraient grimper tout au long de la journée. “À l’aube, les températures s’élevaient à 12-13 degrés sur la région de Mons. Cela va tout de même remonter rapidement grâce à un soleil omniprésent mais aussi une masse d’air plus douce qui arrivera de France. Le bulletin est donc assez facile à réaliser avec de superbes conditions pour ce jeudi et tout au plus quelques nuages d’altitude”, indique Farid de Météo Mons.

Un soleil au beau fixe donc qui fera rapidement monter les températures pour arriver à un temps optimal pour l’ouverture du Summer Music Festival, prévue à 14h. “Les nuages seront surtout présents sur une ligne Couvin-Mons-Tournai-Coxyde et en gros près de la France. Les températures seront quant à elles comprises entre 24 et 25 degrés en cette journée du jeudi”, ajoute Farid de Météo Mons.

Les festivaliers attendus par milliers en cette journée du jeudi pourront donc sortir leur tenue d’été pour ce premier jour de festival. Un premier jour qui sera marqué, notamment, par la venue de Roméo Elvis. Les plus impatients pourront se rendre à la billetterie dès midi pour y récupérer leur bracelet. Le rendez-vous est donc donné !