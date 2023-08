150 entreprises du Club 44 ont pu se rencontrer au Summer Music Festival

C’est après avoir été contacté par les organisateurs du Summer Music Festival, il y a quelques mois, que le Club 44 a pu conclure un partenariat avec le festival. “Richard Vanderhaeghen, organisateur du festival, nous avait contactés pour pouvoir organiser une collaboration avec les entreprises de notre business club”, confirme Gilles Barbera du Club 44. “Cette collaboration a permis à environ 150 entreprises de se retrouver pour une réunion d’affaire dans une période assez creuse habituellement. Bien que le cadre soit plus convivial, estival et accueillant que celui de nos réunions habituelles, il n’en était pas moins professionnel. Les retours de nos membres ont été très positifs. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement Richard Vanderhaeghen et les équipes du festival pour leur accueil.”

Au sein du business corner, toutes ces entreprises ont pu partager un repas concocté spécialement pour eux. Ils ont également pu échanger avant de vivre le concert de Roméo Elvis aux premières loges. “C’était vraiment une chouette soirée qui a permis aux entreprises de développer leur networking et le BtoB tout en étant détendu par le cadre. Nous avons régulièrement l’occasion d’organiser des activités qui sortent des sentiers battus. Cette première avec le Summer Music Festival a été plus que convaincante. Il n’est donc pas impossible que nous renouvelions l’expérience dans les années à venir”, poursuit Gilles Barbera.

Bien que ce rendez-vous spécifique aux entreprises du Club 44 ne soit prévu que lors du premier jour du festival, certains membres se sont déjà donné rendez-vous lors des trois autres jours de l’événement pour approfondir leur collaboration tout en profitant des nombreux concerts qui sont au programme. “Cette soirée networking a été organisée en grande pompe ce jeudi. Cette réunion était un one shot mais je sais que certains de nos membres ont déjà prévu de se revoir lors du reste du festival”, explique Gilles Barbera.

Du côté du Summer Music Festival, cette réunion d’affaire au sein même du festival était également une première. “Le club 44 a répondu présent à notre invitation. Nous leur avions concocté un walking dinner dans un business corner spécialement mis en place pour eux. 150 entreprises étaient ainsi au rendez-vous. Tout s’est passé dans une ambiance agréable. Les retours sont très bons, ce qui est très positif pour nous”, conclut Richard Vanderhaeghen.