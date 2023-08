Le 2 mai 1923 à Mons, le major Alphonse Scouvemont abattait son épouse de trois balles dans la tête

Yvonne, née Vanderpepen trente-neuf ans plus tôt, est assise sur une chaise, devant un scriban dont elle se sert habituellement, dans le salon situé au rez-de-chaussée de la maison n°31 de la rue du 11 novembre à Mons. Elle a la tête rejetée en arrière et reposant sur le sommet du dossier de la chaise, les bras étendus le long du corps.

Le médecin constate des traces de projectiles sur le côté gauche de la tête. Le sang coule abondamment. La carotide a été touchée. La victime émet quelques râles avant de pousser son dernier souffle. Un suicide à la suite de la mort de son fils aîné, tué par un obus allemand juste avant la fin des hostilités ? Non, le mari passe aux aveux. Il a tué sa femme !

Un crime passionnel

Une instruction est ouverte et confiée à l’auditeur militaire, représentant le parquet général militaire. Les enquêteurs saisissent un pistolet Browning qui contient encore des cartouches non brûlées. L’arme appartient au major Scouvemont.

Le major du 5e d’artillerie, caserné à Mons, raconte à l’auditeur militaire que son couple battait de l’aile depuis la fin de la guerre, laquelle les a éloignés l’un de l’autre. Alors qu’il était sur le champ de bataille, elle lui envoyait des lettres dans lesquelles elle vantait les capacités d’écoute du docteur Dascotte. Le major est convaincu, sa femme le trompe avec le médecin !

À la fin du conflit, le major rentre chez lui. Le couple rencontre des hauts et des bas. Nous sommes alors en 1923. Un jour, le major tombe sur une lettre adressée à son épouse. Il y est écrit : “Madame, méfiez-vous de votre nouvelle servante. Elle a raconté que vous aviez un amant et qu’elle vous a vu avec lui au salon”.

Le major est fou de rage. Il interroge son épouse et la servante d’une manière musclée. La servante répond qu’elle avait vu l’épouse en compagnie d’un homme, dans le salon, le 18 février. C’était le médecin. L’épouse conteste. Le major casse toute la vaisselle de la cuisine et se lance sur son épouse. Il la saisit par la gorge et la jette contre un réchaud à gaz.

La visite du médecin

Le 2 mai, son beau-frère l’informe qu’il a vu le docteur Dascotte sortir de chez lui, vers 9h15, alors qu’il était sorti faire une promenade à cheval. Le major souhaite réunir un conseil d’honneur, présidé par ses enfants, afin de confronter les amants. Il laisse un mot à sa femme : “Yvonne, je rentre de ma promenade à cheval… Afin qu’aucune équivoque puisse se produire, je t’avertis que tout ce que je te dirai tantôt, je l’ai décidé maintenant”

Il convoque sa femme et le docteur Dascotte, à sept heures chez lui, afin de les confronter. Le médecin ne répond pas.

Le militaire interroge sa femme au sujet de sa rencontre le matin avec le docteur. Elle conteste être sa maîtresse. Il bluffe : “Inutile de mentir plus longtemps, je viens de chez le docteur, il m’a tout avoué. Est-ce vrai que tu es sa maîtresse ? ” Il répète plusieurs fois la question et elle répond, anéantie, par l’affirmative.

L’interrogatoire se poursuit et elle avoue que cette relation a débuté durant la guerre, car elle se sentait seule. Elle accuse le médecin d’avoir profité de sa faiblesse. Le militaire oblige sa femme a avoué son infidélité devant ses enfants, en raison de son honneur. Il les envoie chercher le docteur Lewullon et monte à l’étage prendre une arme qu’il a cachée dans la bibliothèque à l’étage. Il tue son épouse de trois coups de feu.

Le procès

Son procès débute à là mi-novembre devant la cour militaire. L’accusé avoue avoir été violent avec son épouse, après avoir pris connaissance de la lettre annonçant son infortune. Il déclare que la froideur dont a fait preuve sa femme lors de ses aveux, l’a affolé.

Dans une salle bondée de curieux se présentent une vingtaine de témoins, dont l’épouse du bourgmestre qui déclare n’avoir jamais rien constaté d’anormal chez la victime. Le major et son épouse fréquentaient le beau monde à Mons. Ils donnaient l’apparence d’un couple très uni.

Un médecin aliéniste décrit le prévenu comme un homme d’un tempérament nerveux et impulsif, ayant le sens de l’honneur. On apprend de plusieurs médecins, que le matin du crime, le major avait consommé une quantité d’alcool et de vin supérieure à sa moyenne habituelle. Les médecins estiment que sa responsabilité doit être atténuée en raison de sa dépression mentale. C’est déjà une première victoire pour la défense.

Le médecin auditionné

Le docteur Dascotte est entendu comme témoin, il conteste avoir été l’amant de la victime, malgré de nombreux témoignages contraires. Il persiste qu’il n’a pas le temps d’avoir une maîtresse. Ses confrères parlent de lui comme d’un médecin ponctuel et honnête. Dans le public, on l’accuse de mentir.

La cour auditionne de nombreux militaires, lesquels qualifient l’accusé de merveilleux officier, distingué, courageux, avec des états de service remarquables durant la guerre. Ce n’est pas n’importe quel soldat que l’on juge ici, c’est un officier d’élite !

Le baron Van Zuylen Van Nyevelt requiert la condamnation du major, “un homme habitué à manier les armes et qui a tiré à trois reprises dans la tête de son épouse”. Il retient la circonstance aggravante de préméditation et écarte la contrainte irrésistible. Il demande à la cour de prononcer une peine de cinq ans de prison.

Me Paul-Émile Janson, avocat du major, conteste la préméditation, estimant que le major a perdu les pédales face aux mensonges de son épouse, puis ses aveux d’infidélité. Il plaide la contrainte irrésistible.

Le verdict

La cour rend son arrêt et acquitte le major. “Tenant compte de la loyauté des déclarations du major Scouvemont, qui n’a cessé d’affirmer que sa femme lui avait avoué l’avoir trompé avec le docteur Dascotte. Que, dès lors, il faut considérer son état mental et admettre qu’il n’a plus eu la conscience de ce qu’il faisait et qu’il n’avait plus la responsabilité de ses actes, la cour acquitte le major Scouvemont”.

Des applaudissements éclatent dans le public. Le président s’adresse une dernière fois à l’accusé. “Major, il vous reste vos enfants. Songez à eux”.