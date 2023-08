Michaël, le prévenu, était poursuivi pour avoir commis dix-neuf vols dans la région montoise, en quelques semaines, de recel et de fraude informatique. En plus, il était en état de récidive. Son casier judiciaire mentionne de nombreuses condamnations et il avait déjà bénéficié de toutes sortes de mesures.

Détenu sous surveillance électronique

Rien à faire, Michaël a choisi le chemin de la faciliter, au lieu de se lever le matin pour aller travailler. Le 19 avril dernier, un juge d’instruction a estimé qu’il devait mettre Michaël en détention préventive, afin d’empêcher qu’il fasse d’autres victimes. Cinq jours plus tard, il bénéficiait du bracelet électronique.

Le ministère public avait requis une peine de trois ans de prison, ne s’opposant pas à des mesures probatoires. La défense avait plaidé une suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Mardi, le tribunal a tranché en prononçant une peine de 18 mois, assortie de mesures probatoires à respecter durant trois ans.

Le tribunal fait confiance au condamné, lequel devra scrupuleusement respecter les conditions qu’il a acceptées et signées. Michaël pourra sortir de prison et s’occuper de ses jeunes enfants, à qui il a montré un bien piètre exemple jusqu’ici.