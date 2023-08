Saint-Ghislain : un potager collectif pour recréer du lien

”C’est le fruit d’une collaboration entre partenaires, et notamment du Logis Saint-Ghislainois”, explique Pierre Polveri, président de l’asbl. “Sans aide, nous n’aurions jamais pu mettre en place pareil projet car il s’agit d’un investissement financier important et que nous nous autofinançons via l’organisation d’activités. 25 bacs ont15 autres bacs doivent encore être jardinés. Nous comptons aussi planter des arbustes et des arbres fruitiers.”

Une façon d’améliorer le cadre de vie des habitants, le potager prenant place sur un terrain de tennis abandonné. “Le potager, c’est un peu le prétexte pour encourager les habitants à mener collectivement un projet. On sait que la vie dans les cités n’est pas toujours simple et qu’il y a beaucoup de méfiance. Pour brise celle-ci, nous pouvons compter sur deux “responsables”, des habitants du quartier qui s’impliquent dans le projet. Ils seront chargés de faire le lien entre les habitants, l’asbl, les partenaires.”

Et plus généralement encore de “cibler” les personnes qui pourraient avoir besoin d’un coup de pouce. “Les fruits et légumes cultivés seront récoltés et distribués dans des colis alimentaires, qui seront adressés aux personnes qui en ont besoin. On sait qu’admettre que l’on a besoin d’aide n’est pas toujours évident. Nous souhaitons qu’il n’y ait aucune honte et que les gens se sentent libres d’accepter un panier alimentaire.”

Des soupes seront également préparées et distribuées par l’équipe. “Il me tient également à cœur de pouvoir organise des moments pédagogiques à destination des plus jeunes. J’ai récemment rencontré des enfants qui pensent encore que les carottes sortent directement des boîtes de conserve. D’où l’idée de les impliquer dans le projet, de leur permettre de faire de nouvelles découvertes.” Notons encore que si les moyens financiers sont disponibles, d’autres projets du genre pourraient voir le jour ailleurs sur l’entité de Saint-Ghislain.