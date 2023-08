Des artistes de renom étaient au Summer Music Festival : “ceux que l’on n’aurait jamais pensé booker il y a cinq ans répondent désormais présents !”

Un succès que l’on doit plus que probablement à la programmation proposée tout au long de ces quatre derniers jours “Tous les managers ne suivent pas les organisateurs ; il faut gagner leur confiance, acquérir une certaine notoriété, une image de marque”, souligne Richard Vanderhaegen, organisateur. “Aujourd’hui, le constat est clair : on a de plus en plus de facilités à booker des artistes de renom car ils répondent désormais présents.”

Et ce constat devrait encore être confirmé dans les années à venir. “Il y a des artistes que l’on tente de programmer depuis un moment. Là où c’était impossible il y a quelques années, on sait désormais que le rêve peut devenir réalité. Cette dixième édition est une édition charnière. On confirme notre statut et on sait que l’on a toutes les cartes en main pour grandir.”

Pas question en effet pour la famille Vanderhaegen de se reposer sur ses lauriers. “On a accueilli 80 artistes sur quatre jours, sur les deux scènes du festival. Notre objectif, c’est de poursuivre notre développement, de grandir et pouvoir accueillir une moyenne de 500 artistes, répartis sur 10 scènes. Les ambitions sont claires mais on n’a jamais eu la volonté de foncer tête baissée. On prend le temps de consolider notre expérience. On n’a pas envie de brûler les étapes, au risque de se planter !”

Cette dixième édition aura encore eu une saveur particulière pour la famille Vanderhaegen. “On a la chance de travailler en famille. Mon frère Antoine s’occupe notamment de la programmation du festival via sa boîte. Ce festival, c’est avant tout l’histoire de trois frères qui ont décidé de se lancer, poussé par ce que notre papa nous a inculqué. Il n’est plus là aujourd’hui mais on a une pensée toute particulière pour lui. On lui doit absolument tout.”

C’est peut-être aussi cette dimension familiale qui fait la différence et qui a permis aux organisateurs de s’imposer dans le milieu en quelques années seulement.