J. Galant poursuit son tour des routes régionales dégradées : six des 13 communes de Mons-Borinage ont déjà fait l’objet d’une visite

Cette dernière compile les lieux les plus problématiques, notamment grâce aux citoyens qui lui font remonter l’information, et se rend sur place afin d’y tourner une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. À ce jour, la députée-bourgmestre est déjà passée par six communes, à savoir Jurbise, Lens, Saint-Ghislain, Boussu, Frameries et Mons. Elle entend faire halte sur le territoire des 13 communes.

”Je n’ai pas fixé de date de fin, j’y vais à mon rythme en fonction des signalements et du temps disponible. Le périple continue”, explique Jacqueline Galant. “Je tiens à insister sur le fait que je ne parcours que les routes régionales et que je suis bien conscience que les autorités locales ne sont pas responsables de la situation. Comme moi à Jurbise, elles subissent l’inaction et la mauvaise gestion de la Région wallonne en matière d’entretien de voiries. Je ne vise pas le pouvoir en place.”

Bourgmestre depuis plus de 20 ans, la Jurbisienne entend régulièrement les doléances d’usagers confrontés aux trop nombreux nids-de-poule sur leur parcours. “Entre Jurbise et Lens, alors que des travaux qui n’étaient pas prioritaires sont menés, je me bats pour obtenir la réparation de nids-de-poule dans le centre de Jurbise. J’ai sollicité une intervention en urgence, juste pour les reboucher. Mais du côté de la Région, on me répond une tartine pour me rappeler les procédures. Ce n’est quand même pas compliqué ! Nos ouvriers communaux sont en mesure de le faire. Mais ils ne sont pas assurés s’ils interviennent sur une route régionale.”

Bref, la députée n’est pas au bout de ses peines. “En parallèle de chaque vidéo diffusée, je soumets au ministre une question écrite. Il sera interrogé sur tous les soucis rencontrés lors de ce tour régional. J’estime que c’est aussi ça, le rôle d’un député : défendre l’ensemble de la région dans laquelle il est élu et travailler au bénéfice de l’ensemble de la population, sans se limiter à une seule commune.”

La région wallonne guette-t-elle les réseaux sociaux de la députée ? C’est possible. “Simple hasard ou vraie réaction, un trou dénoncé depuis près d’un an à Boussu a été rebouché… Le lendemain de mon passage.” Peu importe pourquoi, c’est le principal dirat--on.