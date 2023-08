Des places “dépose minute” créées face à l’école de l’Aulnois pour mieux gérer la circulation et protéger les enfants

Les entrées et sorties de classe sont souvent synonymes d’embarras de circulation. De nombreux parents n’hésitent en effet pas à se rendre le plus près possible de l’établissement scolaire de leur enfant pour les déposer. Une volonté qui met parfois à mal la sécurité des petites têtes blondes. L’école d’Aulnois n’échappe pas à la règle. Le double sens de circulation sur la place ne contribue d’ailleurs en rien à améliorer la circulation. Une solution va désormais être mise en phase de test pour tenter de pallier quelque peu ce problème.