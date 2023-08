Deux ans de marché couvert à l’église de Genly : le comité espère toujours pouvoir y organiser des expositions

Rappelons qu’initialement, l’église aurait dû être mise en vente. Ce n’est qu’à l’initiative du comité Genly En Fête que les autorités communales sont intervenues en proposant l’idée du marché couvert. “Nous tournons toujours autour d’une vingtaine d’exposants, et nous en accueillons systématiquement de nouveaux”, confirme Ludivine Wauquier, président du comité. “C’est la preuve de l’engouement que continue à susciter le concept, et une vraie plus-value pour les citoyens qui peuvent à chaque visite découvrir autre chose.

Au-delà de l’aspect commercial de la démarche, ces rendez-vous mensuels permettent aux clients de se retrouver dans un endroit convivial et de partager un moment ensemble. “On a nos habitués, ceux qui ne ratent pour ainsi dire aucun marché. C’est vraiment devenu un rituel car ils retrouvent d’autres habitants, avec qui ils discutent autour d’un verre par exemple. L’aspect convivial, qui nous semblait particulièrement important, est bel et bien présent.”

Fort du succès du concept, le comité espère toujours pouvoir développer d’autres projets. “On a étendu un peu nos activités avec un marché de Noël qui a rencontré un franc succès. Nous avions proposé un concert guitare-voix et quelques animations, histoire d’installer l’ambiance de Noël au cœur de l’ancienne église. En période d’Halloween, nous la transformons en lieu d’effroi pour divertir petits et grands. Mais au-delà de ces fêtes, nous avons toujours la volonté de pouvoir proposer, à un moment, des expositions.”

Le projet est en effet dans les cartons depuis près d’un an. “Le bâtiment ne nous appartient pas et des travaux doivent encore être entrepris, notamment pour nous permettre de profiter d’un peu de chauffage. Logistiquement, tout ne dépend pas de nous. Les citoyens semblent demandeurs, c’est donc un argument qui pèse en notre faveur. Nous espérons que cela pourra prochainement aboutir.” Le deuxième anniversaire du marché couvert étant célébré ce jeudi, une réunion de “débriefing” devrait être organisée prochainement avec les autorités communales.

Une façon de faire le point sur les projets menés et sur ceux qui restent à venir.