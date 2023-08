Boussu : David Jeanmotte animera la Ducasse à Bouboule

Il ne reste désormais plus que huit jours avant que Bouboule ne fasse son grand retour à Boussu ! Ces 25, 26 et 27 août, la célèbre mascotte déambulera dans les rues lors de la traditionnelle ducasse, laquelle sera clôturée, comme de coutume, par sa mise au bûcher et un feu d’artifice. D’ici là, les préparatifs se poursuivent pour que tout soit prêt et que l’heure soit à la fête.