Jacqueline Galant prend la présidence du FC Vacresse et devient l’une des rares femmes à diriger un club de foot belge

Présidente d’honneur depuis un peu moins de 10 ans, Jacqueline Galant a toujours porté un regard attentif au développement du club de football. Ces dernières années, la commune de Jurbise, avec le concours de la Région wallonne, a notamment investi dans de nouvelles infrastructures. Les membres du club et leurs adversaires profitent en effet de nouveaux vestiaires, de nouveaux lampadaires et d’une nouvelle buvette.

Désireux de passer le flambeau après plusieurs années à la Présidence, Eric Greuse a finalement convaincu Jacqueline Galant de lui succéder. “Jacqueline Galant a toujours suivi le FC Vacresse et nous savons que quand elle s’implique dans un projet, elle s’y implique à fond. Après tous les récents investissements de la commune et sa connaissance du terrain, son arrivée à la Présidence sonnait comme une évidence pour nous tous”, explique le comité du FC Vacresse.

Eric Greuse devient Président d’honneur

Pour la Députée-Bourgmestre, c’est un défi de taille. “Je tiens tout d’abord à remercier Eric pour son formidable travail au cours de ces dernières années. Il s’est personnellement investi pour accueillir au mieux les membres du club, notamment en prenant en charge la remise à neuf des terrains. Au vu des services rendus, il deviendra le Président d’honneur du club”, souligne Jacqueline Galant.

”J’ai aussi une pensée pour Archange et Dany, que j’ai connus avant Eric. Je ne vais pas tout révolutionner : le FC Vacresse est un club familial, sain, disposant d’une école des jeunes de qualité, de super bénévoles et d’une équipe stable en P2. Sans compter la P4 et l’équipe réserve, parmi les champions des buvettes. J’ai déjà pu rencontrer une bonne partie des composantes du club. J’espère que mon arrivée – qui est bénévole – pourra permettre au club de passer un cap supplémentaire”, ajoute-t-elle.

Viser la P1 à moyen terme

Au niveau des objectifs fixés, le club hercinien visera cette saison un maintien rapide avant d’espérer plus haut lors des prochaines saisons. “Avec de telles infrastructures, le FC Vacresse est maintenant prêt à viser le haut du classement en P2, voire plus si possible. J’en ai notamment parlé au T1 Fred Chalet, en qui je place mon entière confiance et il partage mon point de vue. Il faut que le club fasse peur.”

Jacqueline Galant souhaite également donner un coup de boost à la communication au sein du club et au niveau de l’extérieur, pour attirer de nouveaux partenaires. “Le comité dispose déjà de personnes compétentes et nous devons tout faire pour profiter de toutes nos forces vives. Enfin, je souhaite renforcer l’organigramme du club ; pour ce faire, j’aimerais faire appel aux anciens qui ont marqué l’histoire du FC Vacresse. Nous avons besoin de passionnés qui ont le club dans le sang pour aider la structure à progresser. Je suis à disposition, ils peuvent me contacter”, conclut Jacqueline Galant.