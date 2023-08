De nouvelles nuisances sonores autour du site de Yara à Tertre : “c’était comme si une fusée décollait dans mon jardin”

Un bruit difficilement supportable. “C’est un peu comme si j’avais une fusée qui décollait de mon jardin ou une piste d’atterrissage. Et encore, mon domicile est assez éloigné de l’usine mais lorsque les vents portent vers chez moi, comme c’était le cas hier soir, c’est comme si je me trouvais juste à côté. Certains riverains, qui résident plus près de l’usine, éprouvent des soucis pour dormir lorsque les nuisances surviennent. C’est assez énervant car malgré tous les problèmes qui ont été constatés ces dernières années, rien ne bouge que ce soit du côté de l’usine, de la commune ou de la Région…”

Le silencieux défectueux

Du côté de l’usine Yara, on confirme un incident survenu durant les opérations de redémarrage de l’unité de production d’amoniac et on regrattait les nuisances constatées. “Ce vendredi soir, lors des opérations de redémarrage de l’Unité d’Ammoniac, nous avons constaté un bruit intense, inhabituel”, nous précise-t-on du côté de Yara. “Après analyse, nous avons identifié un problème technique qui détourne une partie du gaz d’un silencieux de démarrage. Nous avons décidé d’arrêter l’installation pour procéder à une intervention. Cela ne présente aucun danger, l’installation était en sécurité. Les manœuvres d’arrêt devaient être faites de manière contrôlée et il pourrait y avoir un bruit anormal au maximum durant 1h”, communiqué ce vendredi soir Yara sur les réseaux sociaux.

Les nuisances sonores importantes se sont terminées aux alentours de 0h30 durant la nuit de vendredi à samedi mais pourraient de nouveau revenir lorsque le redémarrage de l’unité recommencera. “Pour le moment, on ne sait pas encore quand ce sera le cas mais nous communiquerons sur notre page Facebook lorsque les opérations de redémarrage recommenceront.”