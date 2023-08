Il y a un siècle, la Ville de Mons rendait hommage à un héros, Charles Simonet

Charles Simonet a donné son nom à une place, où se trouve un autre monument lui rendant hommage. Elle se trouve non loin de la place Nervienne, et juste à côté de la rue de Bouzanton, où Charles vivait avec sa femme et ses enfants, au bout d’une impasse.

Un fervent patriote

Revenons quelques années plus tôt, en novembre 1915. La guerre fait rage et Mons est occupée par les Allemands. Charles Simonet ne peut pas prendre part aux combats, mais c’est un fervent patriote. Il n’accepte pas cette occupation et décide de se battre autrement que par les armes.

Charles rencontre Arthur Bastien, député socialiste et fondateur du cercle socialiste montois, avec ses frères, en 1890. L’homme politique fait partie d’un réseau de renseignements ferroviaires. Il engage Charles Simonet afin de coordonner des renseignements à fournir aux alliés. Charles est débrouillard et il ne tarde pas à recevoir les félicitations des Anglais. D’ailleurs, le gouvernement britannique vient de lui envoyer un courrier en ce sens.

Le Montois est fier et souhaite montrer cette lettre à Arthur Bastien et son épouse, mais hélas, ce parchemin lui coûtera la vie.

Arrêté à Mons

Le 25 juin 1915, la police secrète allemande entre en force dans la Maison du peuple de Mons. Leur chef, un dénommé Goldschmidt, fouille les poches de Charles et retrouve ce parchemin. Charles est arrêté et emmené à la prison de Saint-Gilles, en compagnie de trois hommes arrêtés le même jour à Cuesmes, pour le même motif.

Goldschmidt l’interroge de manière musclée durant de longues heures. Charles Simonet ne balance pas les noms des organisateurs du service de renseignements alliés, malgré la torture.

L’Allemand décide de passer à la torture psychologique. Il emmène Charles Simonet à Mons et il déambule avec lui dans les rues de la ville, espérant que Charles soit trahi par une parole, un geste, ou un signe. Il emmène ensuite son prisonnier chez lui. Charles Simonet doit faire de gros efforts pour ne pas inquiéter ses proches. C’est la dernière fois qu’ils le verront en vie.

Condamné à mort

Le 2 novembre 1915, une affiche, collée sur un mur de l’hôtel de ville, informe la population que Charles Simonet a été condamné à mort lors d’un simulacre de procès. Le Montois n’a pas pu faire appel à un avocat, mais il n’a pas parlé.

Dans ses affaires laissées à la prison de Saint-Gilles, on a retrouvé une lettre, écrite à son épouse. “Avant de mourir, j’ai repassé toute ma vie et je n’ai rien trouvé qui puisse avoir été pour faire du mal à personne. À tous ceux qui te parleront de moi, je sais que tu pourras dire quel homme j’étais. Je meurs en juste et sans reproche”, a-t-il écrit, la veille de sa mort.

Le 6 novembre 1915, Charles Simonet est emmené sur l’échafaud au Tir national à Bruxelles, en compagnie de deux hommes arrêtés à Cuesmes. Le troisième a écopé d’une peine de travaux forcés. “Allons mourir en braves”, leur dit-il, avant de crier “Vive la Belgique”. au moment de tomber sous les balles ennemies.

Il fut décoré à titre posthume chevalier de l’ordre de Léopold, chevalier de l’Empire britannique et de la médaille de guerre anglaise.