On ne la présente plus dans la région, l’asbl Symbiose remplit en effet différents objectifs à travers l’entité afin de faire vivre les différents villages et proposer bon nombre d’activités aux citoyens. Les missions de l’association comprennent le développement d’activités socioculturelles sur le territoire de l’entité, l’organisation d’activités spécifiquement destinées aux personnes plus âgées ainsi que l’organisation d’un encadrement extrascolaire des adolescents. Les bénévoles seront aussi enclins à promouvoir la commune et la coordination entre les différents organismes et institutions à caractère socioculturel et éducatif.

L’association ajoutera donc une corde à son arc avec l’organisation des fêtes de Wallonie en collaboration avec la commune d’Hensies et l’académie de futsal de Thulin. Une nouvelle fête qui verra le jour dans un village qui bouge de plus en plus également. Après les années de crise sanitaire, les commerçants voulaient donner un nouveau dynamisme aux commerces du village. Un comité a été formé en ce sens et organise désormais des activités pour financer les événements mais également pour venir en aide aux asbl.

Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé aux 16 et 17 septembre prochains.