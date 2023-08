Pénurie d’enseignants : à Jurbise, la rentrée s’envisage plus sereinement

Dans deux semaines, enfants et enseignants retrouveront les salles de classe pour vivre une année riche d’apprentissages. Des apprentissages qui sont cependant de plus en plus menacés par un constat : les directions peinent à recruter des enseignants qualifiés. Conclusion, dans certains établissements, il n’est pas impossible que certains postes ne soient pas pourvus d’ici la rentrée.