Concours d’épouvantails et de tire billons à la 41e fête de la moisson de Blaregnies

Le programme complet peut être retrouvé sur la page Facebook de l’événement. Outre un concours de cartes UNO et une soirée en musique le samedi, épinglons, le dimanche, le marché fermier, l’exposition de tracteurs, la balade des ancêtres (sur route et sur champs pendant cinq kilomètres), un concours d’épouvantails et le 4e concours de tire bilons.

Au cours de celui-ci, d’anciens tracteurs – certains ont été construits en 1965 !) à simple traction seront mis en compétition en tirant des troncs d’arbre. L’accent sera également mis sur les travaux des champs, avec démonstrations de techniques de battage de céréales et travail du sol, pratique après la moisson, tel le déchaumage ou le hersage.

Le public pourra également profiter de démonstration de ferrage des chevaux, de l’atelier de ferronnerie et de coutellerie, du battage et des promenades en chariot. Bref, de quoi séduire petits et grands, passionnés ou simples curieux, et célébrer celles et ceux qui travaillent la terre pour nourrir la population. Tout au long du week-end, diverses activités seront proposées : châteaux gonflables, jeu de clou, balade à poney et en calèches, pêche au canard, etc.