Disparition inquiétante à Colfontaine : qui a vu Madame Bricard ?

Qui a vu Madame Bricard ? Depuis ce dimanche après-midi et son départ de l'hôpital de Warquignies, dans l'entité de Colfontaine, ses proches n'ont plus eu de nouvelle et s'inquiètent fortement. Elle n'a en effet pas regagné son domicile après avoir quitté l'hôpital. "Lors de son départ elle a emporté ses effets personnels et n'a toujours pas regagné son domicile qui se trouve dans l'entité de Quévy", a communiqué la zoned epolice Boraine à qui la disparition a été signalée.