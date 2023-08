La cure de Montignies-lez-Lens bientôt en vente par la commune qui veut acheter l’ancienne gendarmerie

Ce 21 août, le conseil communal lensois se penchera sur le sort de la cure de Montignies-lez-Lens. L’année passée, à peu près à la même période, nous vous annoncions que le bâtiment pourrait peut-être trouver une nouvelle vie en devenant un “tiers-lieux”, c’est-à-dire que les différents espaces y seraient occupés de façon différente par et pour les citoyens. Ainsi, dans le projet rentré auprès de la Région, un espace culture pouvant par exemple servir à une expo est prévu dans la cure mais aussi une boutique pour les artisans locaux, une salle de réception dotée d’une cuisine ainsi que des cabinets partagés pour des petits indépendants de soins à la personne. “Il s’agissait d’un projet participatif et on incitera les citoyens à s’impliquer dans ce qu’on pourrait faire de cette cure qui n’est plus occupée depuis de nombreuses années et qui avait failli être vendue à un moment donné”, nous avait expliqué Isabelle Galant, bourgmestre, à l’époque.