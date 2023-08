La Petite Maison du Peuple, à Colfontaine, fête ses huit ans : “on aurait préféré ne plus être nécessaire !”

En regardant dans le rétroviseur, le Colfontainois ne peut qu’être fier du parcours parcouru jusqu’ici. “Ça n’a pas été facile tous les jours, c’est le moins que l’on puisse dire”, confirme-t-il. “On a toujours dû se débrouiller seul. On m’a mis de nombreux bâtons dans les roues, on m’a dit et répété que j’allais fermer un mois après mon ouverture. Aujourd’hui pourtant, on est toujours là, on a des super contacts avec les magasins, d’autres associations, et on va chercher les aides où elles sont.”

Pour autant, cet anniversaire sonne aussi comme un aveu d’échec. “On aurait préféré ne plus être là, ou en tout cas ne plus avoir à proposer de colis alimentaires pour que les gens puissent se nourrir. Cette situation, elle est à imputer aux politiciens, qui ont poussé les citoyens vers la précarité et qui, aujourd’hui, s’en lavent les mains. Ce que nous souhaitions faire, il y a huit ans, c’est de l’éducation. Aider les gens via des permanences juridiques, des ateliers d’écrivain public, une école des devoirs. Mais cela ne suffit plus.”

Aujourd’hui, la distribution de colis alimentaires représente une part importante de l’activité des 30 bénévoles. “On distribue entre 150 et 200 colis par semaine. Cela nous permet de faire entrer un peu d’argent dans les caisses alors que l’on doit payer un loyer de 1000 euros, nos véhicules, nos assurances,… Nos bénévoles ne touchent, en revanche, pas un seul euro. Ce n’était pas notre objectif premier et pourtant, l’on sait que dans 10 ans, 50 ans ou même 100 ans, notre activité sera toujours indispensable.”

Assurer la relève

Après ces huit années passées à la tête de l’association, Jean-François Hubert porte donc un regard critique sur l’action politique en général, et plus particulièrement encore sur l’action politique de sa propre commune. “J’ai dû me résoudre à me présenter aux élections pour pouvoir poursuivre mon travail social. J’ai utilisé mon statut d’élu du peuple pour que l’on me laisse travailler un peu plus sereinement sur le terrain. Alors que tout ce cirque me fait horreur.”

Comment envisage-t-il l’avenir pour son association ? Difficile à dire, mais le quinquagénaire s’accroche à l’espoir que peut-être, un jour, son association ne sera plus à ce point indispensable. “Pour l’instant, je n’y crois pas, mais j’espère toujours. Je cherche à assurer la relève car je ne sais pas combien de temps je serai encore là. Mais cela fait peur à beaucoup de monde car il ne faut pas hésiter à se montrer, à ruer dans les brancards et à aller frapper aux bonnes portes.”

D’ici à ce que la présidence soit reprise, Jean-François Hubert entend poursuivre sur sa lancée, et pourquoi développer d’autres activités encore, si les moyens sont disponibles.