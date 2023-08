De “cancre” à animateur radio vedette : David Antoine revient sur son parcours… Commencé à Hornu

Né à Hornu (commune de Boussu), ce dernier s’est lancé très jeune en tant qu’animateur, d’abord en radio et ensuite en télévision. Son parcours, le quadragénaire l’évoque dans le podcast “secrets de !”, développé par Nathan Sorret, lui-même actif dans les médias. “Jusqu’à mes 14-15 ans, je pensais que j’allais devenir pharmacien ou avocat”, explique-t-il. “Je viens de la région de Mons mais je disais Mons parce que je pensais que les gens ne connaissaient pas Hornu.”

Et de poursuivre : “C’était aussi pour donner une dimension un peu plus “ville”, donner de la crédibilité à ce que je suis, car je n’en ai pas beaucoup ; aux yeux des gens, je suis alors le mec au fond de la classe, qui ne fait pas grand-chose à part vanner – en étant toujours poli ! – en ayant une sorte d’envie de prouver que tu peux casser la personne en face de toi. J’écoute la radio – Internet n’existe pas encore vraiment – parce que c’est un univers particulier, où tu as une sorte de liberté car tu es derrière le micro, sans l’image.”

Si aujourd’hui, tout est filmé et photographié, c’est cet univers qui attire d’emblée l’Hornutois. “Je me dis, en me regardant dans le miroir, que je n’ai pas une tête à faire de la télévision. Mais qu'en faisant de la radio, je vais être payé pour faire ce que je fais en classe. Les gens me disent que je suis con, que ça n’ira jamais, que j’ai un accent de Mons, ou plutôt du Borinage,… ils étaient défaitistes mais je les regarde alors en disant que j’aspire à autre chose.”

David Antoine commence son parcours dans une radio locale, baptisée “Énergie” avant d’arriver, sur NRJ, vers 17 ans. “NRJ, ça a été très rapide pour moi. Je suis devenu le principal concurrent, en Belgique, du gars que j’écoutais tous les soirs à l’époque et qui m’avait un peu jarté comme une merde (SIC) quand je suis arrivé à l’antenne parce que j’étais un ado.””

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, David Antoine connaît un joli succès en radio. C’est le début, pour l’Hornutois, d’une aventure qui se poursuit encore aujourd’hui. “Mon premier salaire, c’était 450 euros bruts. À l’époque, j’avais doublé ma troisième et ma quatrième, les études elles étaient terminées pour moi, avec les salutations du jury (rires). Mais je devais prendre ma revanche, prouver quelque chose […] J’ai toujours été touche à tout parce que l’idée, c’était de générer des revenus additionnels pour, à un moment, être autonome.”

L’animateur enchaîne les petits boulots jusqu’à devenir celui qu’il est aujourd’hui. De ses premiers pas en radio locale jusqu’au jour où il a “failli” devenir animateur star d’MTV France à la place de Mouloud Achour, du live “foireux” de 3 heures en télévision, devenu un record d’audiences, à l’envoi d’un paquet de frites dans l’espace en passant par ses débuts sur les réseaux sociaux, David Antoine incarne aujourd'hui encore l’histoire d’un cancre qui s’est battu pour montrer qu’il valait plus que ce qu’on pensait de lui. Etc'est bel et bien chez lui, dans le Borinage, que cette opportunité lui a été donnée.

De quoi booster celles et ceux qui cherchent leur voix et qui pensent qu'il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs.