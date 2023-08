La société Ventis prépare le remplacement de son parc éolien à Quévy : il comptera huit éoliennes au lieu de neuf

D’ici le mois de septembre, les citoyens seront pourtant invités à prendre connaissance des ambitions de la société Ventis. Que ceux-ci se rassurent cependant : il ne s’agit, ici, nullement d’un nouveau projet mais bien de la construction et de l’exploitation de huit éoliennes en remplacement des neuf éoliennes déjà existantes sur la plaine, située entre le village de Quévy-le-Grand, Quévy-le-Petit, Bougnies et Asquillies.

”Lors de la réunion d’information préalable (RIP), c’est un avant-projet qui sera présenté, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessairement définitif”, insiste Margaux Debisschop, en charge de la communication pour Ventis. “La durée de vie d’une éolienne est estimée à environ 20 ans. Le parc éolien exploité en ce moment a un peu plus de 13 ans. Entre la réalisation de l’étude d’incidences, la période de consultation publique, le dépôt et l’obtention du permis, on peut imaginer que quatre à cinq années s’écouleront encore.”

La société tournaisienne préfère dès lors prendre les devants. “L’idée n’est pas d’attendre que les éoliennes soient totalement obsolètes. Les remplacer par les mêmes modèles n’aurait pas de sens mais c’est aussi et surtout impossible puisqu’elles ne sont plus fabriquées. La technologie nous permet de prévoir l’installation d’outils plus performants, plus puissants, et d’ainsi profiter d’un parc éolien dernière génération.”

Les détails techniques, Ventis souhaite les réserver aux autorités communales et aux riverains qui prendront part à la RIP. Mais l’on peut s’attendre à ce que les nouvelles éoliennes soient plus hautes – les actuelles montent à 150 mètres – et plus puissantes. Elles devraient également causer moins de nuisances. “Les citoyens installés à proximité des éoliennes sont déjà habitués à leur vision dans le paysage. Il n’y aura donc pas de changement majeur pour eux. En revanche, il est possible que les pâles fassent moins de bruit ou tournent moins vite, offrant une ombre portée moins dérangeante.”

Les personnes qui le souhaitent pourront prendre connaissance des tenants et aboutissants du projet le mercredi 6 septembre prochain dès 19 heures, à la salle culturelle et citoyenne (rue Montrys 13) de Quévy. Ventis y présentera son projet tandis que les participants pourront formuler des observations et remarques, mettre en avant des points particuliers pouvant être évoqués dans l’étude d’incidences ou proposer des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagés par la suite.