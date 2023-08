Le nouveau schéma de collecte des déchets d’application en octobre à Honnelles : une réunion d’information programmée

Il n’est pas toujours facile de changer ses habitudes. Pour préparer au mieux le changement de collecte à Honnelles, une réunion d’information sera donc organisée. “Le schéma de collecte changera en octobre à Honnelles. Pour préparer ce changement, nous organiserons une réunion d’information le 7 septembre prochain. Deux créneaux horaires seront mis en place pour permettre au plus grand nombre d’y assister. Les questions portent souvent sur les nouveaux sacs mokas et verts ainsi que sur les déchets qu’ils peuvent contenir. La fréquence des collectes change également et soulève parfois quelques interrogations auprès de la population. Nous aborderons donc principalement ces sujets ce 7 septembre”, indique Alison Destrebecq, chargée de communication à Hygea.

Autre nouveauté de ce nouveau plan de collecte des déchets : les points d’apport volontaire. Ces aménagements permettent aux habitants de rapporter leurs déchets entre deux collectes prévues au calendrier. Honnelles n’est pas la première commune à en bénéficier puisque celles de Frameries ou encore Mons en possèdent également. D’autres communes franchiront également le pas en octobre. C’est le cas de Jurbise, Le Roeulx, Erquelinnes ou encore Saint-Ghislain.

”Un site internet a été mis en place pour les habitants des communes faisant la transition vers un nouveau schéma de collecte. Tous les changements y sont repris tout comme le nouveau calendrier de collecte. Les différentes répartitions des déchets par poubelle sont également reprises afin de faciliter au mieux le changement chez les citoyens”, conclut Alison Destrebecq.

Le site internet reprenant toutes ces informations est le suivant : www.nouvellecollecte.hygea.be. Les autres questions relatives au changement de collecte pourront être posées le 7 septembre prochain. Une inscription auprès de l’administration communale est nécessaire pour assister à cette séance d’information.