13 arrêts de bus supprimés à Boussu ? “C’est une erreur d’affichage”, précisent les TEC

Renseignements pris auprès des TEC, il s’avère… Qu’il n’en est finalement rien, au moins pour le moment. “Il s’agit d’une information erronée, nous avons rencontré un couac au niveau de l’affichage”, nous explique Audrey Lepape, porte-parole des TEC Hainaut. “Les dispositions qui sont en vigueur pour l’instant sur les lignes 7 et 9 restent d’actualité car les discussions avec les autorités communales sont toujours en cours.”

Pour rappel, en avril dernier, l’installation de piquets métalliques destinés à sécuriser une habitation située à l’intersection des rues Alfred Dendal et des Chauffours poussait les TEC à supprimer 13 arrêts entre Boussu-Bois et Dour, la société estimant que la manœuvre des chauffeurs dans le virage était trop dangereuse. Des discussions avec l’autorité locale avaient finalement poussé les TEC à faire machine arrière.

15 jours plus tard, un consensus était finalement trouvé. La rue Ferrer était ainsi mise en double sens pour les bus et des chicanes étaient apposées pour fluidifier le trafic voitures-bus. Le dispositif devait être testé durant trois mois avant d’être évalué et éventuellement maintenu. “La période test est finie mais on ne sait pas encore où l’on va”, poursuit Audrey Lepape.

Une réunion entre les TEC et la commune de Boussu est en effet planifiée ce mercredi après-midi. À l’heure d’écrire ces lignes, impossible donc de dire si le dispositif sera préservé ou non. “Toujours est-il que non, les arrêts de bus ne sont pas supprimés. Ce n’est pas encore à l’ordre du jour, et cela ne le sera peut-être pas du tout. Ces jeudi et vendredi, les bus circuleront normalement et le double sens de la rue Ferrer reste d’actualité. Il n’y a aucun changement.”

En fonction des décisions qui seront prises lors de la réunion, une communication à l’attention des usagers sera évidemment prévue par l’administration boussutoise et la société de transport en commun.