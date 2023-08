Implantation d’une usine de biométhanisation à Hautrage : 900 000 tonnes de déchets pourraient être traitées chaque année

La demande de permis vient d’être introduite. Les citoyens ont désormais jusqu’au 20 septembre prochain pour consulter le dossier auprès du service Aménagement du Territoire, réclamer des explications techniques et transmettre leurs observations écrites ou orales. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que les inquiétudes autour de ce dossier sont vives. À l’époque de la réunion d’information préalable déjà, en avril 2022,, les citoyens s’étaient déplacés en nombre.

Il faut écrire que CryoAdvise entend traiter 900 000 tonnes de déchets par an, pour une production espérée de 20 000 tonnes de biogaz. 80 % du lisier utilisé sera importé depuis la Flandre. L’usine, qui serait située à 220 mètres des premiers riverains, tournerait en continu, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Côté nuisances, le porteur de projet évoque des nuisances olfactives et sonores, “minimisées” du fait d’un fonctionnement en circuit fermé.

Une soixantaine de camions sur les routes chaque jour

Des nuisances qui, en revanche, sont loin d’être exclues en cas d’incident… ou d’accident. En France notamment, des usines de biométhanisation ont déjà été confrontées à de mini-explosions ou fuites ayant de ce fait un impact sur le voisinage direct. Par ailleurs, si le lisier pourrait être acheminé vers le site saint-ghislainois par bateaux, une soixantaine de camions seraient sur les routes de la région chaque jour. Un impact non-négligeable, qui aura forcément des répercussions directes sur la sécurité et la qualité de vie des citoyens.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Saint-Ghislainois ont d’ores et déjà pris la mesure du projet. “Personnellement, je voulais aller consulter le dossier afin de pouvoir me faire un avis objectif et constructif”, explique Guillaume Sanna, riverain. “Il apparaît clair que le groupe espère profiter de la localisation de Saint-Ghislain pour développer son activité… Dont la Flandre ne veut pas.”

Relayé sur les réseaux sociaux, l’avis d’enquête attire l’attention des citoyens, qui sont plusieurs à se regrouper pour aller consulter le dossier. Une bonne chose, selon Daniel Olivier (PS), bourgmestre. Comme il l’avait déjà souligné dans nos colonnes en avril dernier, ce dernier ne voit pas d’un bon œil l’arrivée possible de pareille usine sur le territoire communal.

Le bourgmestre ne soutiendra pas le projet

”Nous n’avons pas la main puisqu’il reviendra à la Région wallonne de se prononcer”, rappelle-t-il. “Mais nous ne pouvons qu’inviter les citoyens à se renseigner, à se mobiliser et à prendre position dans ce dossier, susceptible de provoquer d’importantes nuisances sonores et olfactives. Le pour et le contre devront être pesés une fois le dossier analysé avec attention. Mais il me paraît difficilement envisageable de le soutenir, alors que l’activité n’a aucun intérêt pour nous dans la région.”

Que le lisier soit dans sa quasi-totalité importé de Flandre pose en effet question. L’intercommunale IDEA, pourtant habituée à soutenir des projets “sensibles et polémiques” si l’activité apporte un plus au développement économique de la région, se montre elle aussi prudente. C’est dire si le sujet apparaît délicat.