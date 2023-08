Colfontaine : des porte-clés, porte-monnaie et fanions aux couleurs de la ducasse d’Ath… grâce aux travailleurs d’Alteria

Pour les travailleurs, il s’agit d’une nouvelle belle mise en lumière. “Nous avions déjà réalisé, il y a quelques mois, des goodies aux couleurs de nos festivités de la Pentecôte. Cela avait très bien fonctionné, les retours étaient très positifs”, explique Mathieu Messin, président d’Alteria. “On s’est dit “pourquoi ne pas réitérer l’expérience dans le cadre d’autres manifestations ?”

Un premier contact a de ce fait été pris avec la ville d’Ath, via la Maison du Tourisme. “On ne voulait vraiment pas travailler dans notre coin et puis venir dire “regardez ce que l’on a fait !”. On a présenté nos réalisations et rapidement, notre enthousiasme a été partagé. Bien entendu, des produits aux couleurs de la ducasse existent déjà, mais c’est la première fois qu’une ETA leur proposait une collaboration. Cet aspect a été plus particulièrement apprécié.”

Les produits ont été présentés aux autorités locales athoises cette semaine. ©D.R.

Le feu vert obtenu, les travailleurs se sont donc mis à l’ouvrage. “Nous avons réalisé des porte-clés, des porte-monnaie et des fanions, que nous avons présentés au bourgmestre d’Ath cette semaine. L’initiative a été chaleureusement accueillie.” Au total, seuls 200 produits sont mis à la vente. “C’est un choix de ne proposer qu’un stock limité”, précise encore le président.

Les goodies sont désormais disponibles au sein de la boulangerie Au Pavé de pain by Brousmiche, situé sur la Chaussée de Mons à Ath, ou directement auprès de l’atelier d’Atlteria. “Ce n’est évidemment pas avec la vente de ces 200 produits que notre chiffre d’affaires va exploser. L’objectif n’est clairement pas économique mais bien de mettre en avant le savoir-faire de nos travailleurs, leur inventivité et créativité.”

D’ici quelques mois, l’ETA devrait remettre le couvert… Cette fois aux couleurs du Sabbat des Sorcières de Colfontaine et, normalement, du Doudou.