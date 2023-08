Hautrage : un giratoire va être construit entre la N50 et la N547

Il sera localisé sur la N50-N552 et devra permettre l’aménagement d’un giratoire à Hautrage. À partir de ce lundi 4 septembre, un chantier visant à sécuriser le carrefour formé par la N50 et la N547 débutera. Les travaux, qui s’organiseront en deux phases, viseront à y aménager un giratoire. Ainsi, jusqu’au 30 novembre 2023, sur la N50, à hauteur du carrefour formé avec la N547, la circulation sera maintenue sur une voie par sens avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h tandis qu’en provenance de Saint-Ghislain, la bretelle connectant la N50/route de Wallonie-N50/Grand’Route sera fermée à la circulation.

Le giratoire est prévu sur la N50. ©D.R.

Les usagers seront déviés via la N552, l’E42/A16 via l’échangeur n°26 “Dour” jusqu’à l’échangeur n°27 “Bernissart”. L’accès au zoning sera quant à lui assuré via les rues Octave Malice, de Villers, de Villerot. La rue de la croisette, en direction de la N50/Grand’Route, sera fermée à la circulation. La Sofico précise par ailleurs que les dates et les modalités pratiques liées à la deuxième phase du chantier seront communiquées ultérieurement.

La Sofico nous précise que les travaux doivent permettre de sécuriser les lieux alors que plusieurs accidents, dont au moins un mortel, ont déjà été à déplorer en cet endroit. L’entreprise Colas a été désignée pour la réalisation de chantier, qui représente un budget de près d’1,7 million d’euros.