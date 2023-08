Sylvie Bricard retrouvée saine et sauve dans un champ non loin de l’hôpital de Warquignies, un chien policier perd la vie durant les recherches

La bonne nouvelle est tombée ce jeudi matin. Sylvie Bricard, 56 ans, qui n’avait plus donné signe de vie après avoir quitté l’hôpital de Warquignies par ses propres moyens ce dimanche après-midi, a été retrouvée saine et sauve ce mercredi soir. “Nous tenons à souligner l’excellente collaboration avec l’hôpital de Warquignies que nous remercions”, a communiqué la zone de Police Boraine. “Nous souhaitons également remercier la population qui a relayé l’information et les avis de disparition, mais aussi celles et ceux qui nous ont rapporté des éléments permettant d’orienter les recherches.”