Des formations en esthétisme social bientôt disponibles au Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain ? “Il nous manque encore quelques élèves”

C’est à un métier à grande valeur humaine que Vincent Loiseau tente de former ses élèves. “Notre option d’esthétisme social s’adressera aux élèves de septième année qui souhaiterait s’y spécialiser. Ce métier permet aux personnes ayant été victime d’accident, de maladies ou simplement aux personnes âgées de reprendre confiance en elles et goût à la vie grâce à l’esthétisme. Dans la région, plusieurs emplois de la sorte sont recherchés, notamment auprès des CPAS. Il sera également possible de se lancer comme indépendant suite à notre année qualifiante. Nous avons en effet prévu quelques heures de gestion au calendrier de cette nouvelle option pour donner tout le bagage nécessaire aux élèves pour se lancer”, indique Vincent Loiseau, directeur du Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain.

Mais voilà, à l’approche de la rentrée scolaire, seuls six élèves se sont manifestés pour rejoindre cette nouvelle option. Quatre autres sont donc encore recherchés pour pouvoir la mettre en œuvre. “J’ai lancé les formations en esthétisme il y a trois ans. J’ai donc pu diplômer les premiers élèves l’année dernière. Il n’est cependant pas facile de les attirer dans cette nouvelle option assez spécifique. Les élèves ayant déjà trouvé un emploi n’opteront pas non plus pour une année de cours supplémentaire. J’ai tout de même envie de pouvoir faire aboutir cette nouvelle option tant ses valeurs sociales sont importantes. Pour cela, je dois impérativement trouver quatre élèves supplémentaires pour le premier octobre au plus tard”, poursuit Vincent Loiseau.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le directeur a déjà contacté de potentiels lieux de stage pour faciliter la vie de ses élèves. Des cours de gestion seront également au programme pour leur permettre de se lancer en tant qu’indépendant. Les élèves intéressés peuvent donc contacter le directeur dans les plus brefs délais au 0471/30.37.94 ou via la page Facebook du Centre Scolaire Don Bosco.