La 41e fête de la moisson, prévue à Blaregnies ce week-end, annulée à cause de la météo

Les conditions météorologiques auront eu raison de la motivation des organisateurs, contraints de prendre la difficile décision d’annuler la 41e fête de la moisson de Blaregnies. L’événement aurait dû se tenir ces samedi et dimanche 26 et 27 août. Des chevaux de trait, des tracteurs ancêtres et des concours d’épouvantails ou de tire billons étaient notamment prévus.