Le ministre Borsus sensibilisé à la lutte contre les projets éoliens lors de sa visite à Honnelles : “il s’est montré à l’écoute”

Le but premier de la visite du ministre était de découvrir une exploitation agricole et “La Ferme du Seigneur” à Angreau. Willy Borsus qui a, par la même occasion, pris le temps de découvrir le caractère rural de la commune et tous les espaces naturels qu’il est important de préserver. Une visite qui ne pouvait se passer sans que les représentants communaux et des groupes de mobilisation contre les projets éoliens lui glissent un petit mot à ce sujet. “Bien que le but premier ne soit pas de parler des projets éoliens, nous avons tout de même pu en toucher un petit mot au ministre. Par l’intermédiaire de Benjamin Lembourg, nous avons d’ailleurs pu lui remettre un dossier complet reprenant tout l’historique de notre démarche. Il n’était cependant pas question de faire du lobbying mais bien l’informer sur la situation. Il connaissait d’ailleurs déjà les résultats de la consultation populaire”, indique Nicolas Dubois, membre du groupe de mobilisation contre les projets éoliens.

Le groupe de citoyens qui ne reste d’ailleurs pas les bras croisés en attendant la réalisation des études d’incidence. Il veille en effet à transmettre toutes les informations nécessaires aux personnes compétentes en la matière afin que la décision soit la plus cohérente possible avec la réalité de terrain. Les citoyens qui ont d’ailleurs pu compter sur le conseiller communal, Benjamin Lembourg, pour transmettre un dossier complet sur Honnelles et l’impact qu’auraient les éoliennes sur le territoire.

Un honneur pour la commune

”Il est évidemment important pour nous de pouvoir rencontrer le ministre Borsus. Pour une petite commune comme la nôtre, il est rare de pouvoir compter sur la présence d’un cadre politique comme lui. Il est d’ailleurs resté un long moment sur place pour vraiment pleinement prendre connaissance des lieux et discuter avec nous. Notre objectif était de lui montrer les zones choisies par les entreprises pour développer leur projet éolien et lui exposer les arguments pour lesquels les citoyens s’y sont opposés. Le ministre s’est véritablement montré à l’écoute”, confie Benjamin Lembourg.

Les dossiers suivent leur cours

Les éoliennes qui ont également accompagné le ministre lors de sa visite. Bien que les projets n’ont pas vu le jour à Honnelles, pour le moment en tout cas, celles d’Elouges, Péruwelz ou encore de la frontière française étaient bel et bien visibles. “Nous laissons désormais la procédure suivre son cours. Notre objectif était simplement de rappeler le caractère rural de la commune et les zones qu’il est important de préserver comme le bois d’Angre”, ajoute Benjamin Lembourg.

Après la consultation populaire, dont les résultats ont été sans appel, c’est donc un nouveau pas en avant que les autorités communales et les citoyens ont pu faire dans leur lutte contre les projets éoliens. “Nous espérons désormais que la décision la plus judicieuse sera prise”, conclut Matthieu Lemiez, bourgmestre des Honnelles.