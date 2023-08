Bilan satisfaisant pour le vendredi de la Kermesse à Bouboule : “le public a répondu présent”

”Pendant la matinée, nous avions vraiment l’impression que le ciel nous tombait sur la tête. Les mauvaises conditions climatiques nous ont ralenti dans les préparatifs mais nous sommes tout de même parvenus à tout mettre en place avant la soirée. La grande inconnue se situait alors au niveau du public. Nous ne savions pas s’il répondrait présent après les fortes averses du matin. Cela a finalement été le cas, nous en sommes ravis”, indique Alexandre Celestri.

Une première journée réussie donc qui devrait se poursuivre ce samedi, sous le soleil. “Les températures sont un peu plus fraîches ce samedi mais la météo restera clémente. Nous avons donc bon espoir de revoir la foule venir en nombre pour la venue du sosie et cover officiel de Barry White. La ressemblance est vraiment bluffante que l’on pourrait presque croire qu’un événement divin a fait revivre l’artiste américain”, poursuit Alexandre Celestri.

Une voix puissante, des titres emblématiques allant de You’re the First, the Last, My Everything à Can’t Get Enough of Your Love Babe en passant par Never Never Gonna Give You Up ou encore Let The Music Play, le chanteur renaîtra le temps d’une soirée. Il fera ensuite place à Nicki Sanchez et Mister Cover. “La venue de Mister Cover attire toujours les foules. La place est systématiquement remplie lors des passages du groupe à Hornu”, conclut Alexandre Celestri.

Le week-end se poursuivra également ce dimanche, en musique toujours, avec une tête d’affiche d’exception. Amel Bent se produira en effet pendant 1 h 30 avec le show qu’elle présente lors de sa tournée. Elle montera sur scène à 20 heures et jouera jusqu’à 21 h 30. Après cela, le traditionnel brûlage de Bouboule aura lieu avant de faire place au tout aussi traditionnel feu d’artifice.