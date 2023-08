En 1923, Victor Maistriau s’impose comme le nouvel homme fort de la politique montoise

Au sein du collège, composé de trois libéraux et de deux catholiques, les avis s’opposent. Les libéraux sont contre. La question est posée au conseil communal. Le non l’emporte par onze votes libéraux et socialistes contre huit voix catholiques.

À l’époque, l’échevin de l’Instruction publique est un libéral. Il s’appelle Victor Maistriau et il est en train de s’imposer comme l’homme fort de la cité du Doudou.

Fils du bourgmestre de Maurage

Comme Obélix, Victor Maistriau est tombé dans la marmite de la politique en étant petit car son papa était bourgmestre de Maurage. C’est dans cette commune que Victor Maistriau a poussé son premier cri, le 5 octobre 1870.

Victor Maistriau a fait ses études à l’Athénée royal de Tournai, puis à l’Université de Gand. Docteur en droit, Victor Maistriau est engagé comme stagiaire judiciaire par Fulgence Masson. Ce dernier l’incite à s’engager en politique, au sein du parti libéral. Victor Maistriau siège au Conseil provincial et est élu conseiller communal de Mons en 1903. Neuf ans plus tard, il est nommé échevin de l’Instruction publique et des Beaux-arts, comme Fulgence Masson avant lui.

La guerre

En 1914, la guerre éclate. Victor Maistriau s’occupe de l’organisation de l’enseignement dans des locaux provisoires. Il est emprisonné plusieurs fois par les Allemands, tout comme son ami Fulgence Masson qui s’insurge contre les déportations. Victor Maistriau n’hésite pas à renfiler sa toge pour défendre des Belges accusés d’espionnage par l’ennemi, lors notamment du Grand procès de Mons qui a lieu en 1916 dans le Théâtre royal.

La guerre se termine en novembre 1918 et Victor Maistriau retrouve son poste d’échevin de l’instruction publique, alors que Fulgence Masson est nommé ministre de la Défense.

Victor Maistriau propose au conseil communal de créer un Lycée communal pour les jeunes filles, qui deviendra l’Athénée de Mons en 1929. L’échevin de l’Instruction publique préconise aussi le remaniement de l’école industrielle supérieure et obtient le titre royal pour le Conservatoire de musique. Enfin, il modifie les règles organiques de l’école d’horticulture, en 1921.

Député pour Mons

En 1923, Victor Maistriau s’impose naturellement comme l’un des hommes forts de la ville de Mons, profitant ainsi de la place laissée par Fulgence Masson, trop occupé par son rôle de ministre de la Justice au sein d’un gouvernement qui doit faire face aux nombreuses grèves et à l’épineux dossier de la flamandisation de l’Université de Gand. En juillet, Victor Maistriau, qui a fait ses études à Gand, est élu bâtonnier du barreau de Mons, à l’unanimité.

Dix ans plus tard, Victor Maistriau est élu député de Mons et siège à la Chambre des représentants. Il s’installe dans le siège qu’occupait Fulgence Masson depuis 1904. Il suit les pas de son mentor puisque les deux libéraux seront désignés garde des sceaux, Fulgence Masson de décembre 1921 à mai 1925, et Victor Maistriau de juillet à novembre 1937.

Victor Maistriau est mort à Mons, dans son domicile de la rue du Haut-Bois, à la fin du mois de janvier 1862. Il avait 91 ans. Les Montois se souviennent de lui comme celui qui a mené l’entreprise de sauver le bois d’Havré pour en faire un poumon de Mons.

Enfin, tout comme Fulgence Masson, Victor Maistriau a multiplié les décorations honorifiques durant sa carrière et lui aussi a une avenue qui porte son nom. Elle relie Nimy au centre de Mons.