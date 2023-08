Dans le cadre de son programme “Frameries fête” (anciennement “Frameries en fête”), c’est donc l’Afrique qui sera mise à l’honneur. “Cette festivité est une occasion unique pour les habitants de Frameries et d’ailleurs de découvrir la culture africaine sous ses multiples facettes”, souligne Arnaud Malou (PS), échevin des fêtes.

”Nous sommes ravis d’offrir une expérience enrichissante et divertissante qui mettra en lumière la musique, la danse, la gastronomie et l’artisanat africains.” Le rendez-vous est donné le 9 septembre à 20 h 30 sur la Grand’Place pour un cinéma en plein air. C’est le film “Madagascar” qui sera projeté et qui invitera les spectateurs à suivre les aventures captivantes d’Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l’hippopotame.

Le lendemain, les plus sportifs pourront prendre part à une randonnée à vélo, dont le départ sera donné à 10 heures depuis le parc communal de Frameries. Entre midi (heure de retour de la randonnée) et 15 heures, la mascotte Frami partira à la rencontre des petits et des grands. Dans le même temps, entre midi et 17 heures, un pique-nique sera organisé dans le parc communal de Frameries.

Une multitude d’animations seront offertes par la Bibliothèque communale, l’ASBL l’Enfant-Phare et le Centre culturel de Frameries. La journée sera rythmée par des initiations à la danse africaine et aux percussions animées par un groupe professionnel. Des animations de rue, un stand de grimage et deux spectacles égayeront l’après-midi.

L’événement comptera également sur la présence de stands proposant une variété de délices culinaires, de boissons rafraîchissantes et d’artisanat unique. Kula Muzuri&Dodo Food proposeront des spécialités culinaires, l’asbl Les Enfants du Sénégal mettront l’accent sur l’artisanat africain (bijoux, peintures, bois…) tandis que Ella Rêvé privilégiera l’artisanat sénégalais (sacs, vestes, accessoires…).

L’an dernier, c’est le Royaume-Uni qui avait été mis à l’honneur à travers des animations “so british”. Les années précédentes, la France, l’Italie ou encore l’Espagne avaient été honorées.