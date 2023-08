Le PS lensois veut l’intervention de la police fédérale pour réguler le trafic lors des jours de forte affluence à Pairi Daiza

Problème, les renforts fédéraux doivent être prévus bien à l’avance. “Selon les prévisions météo et les ventes de tickets en ligne, nous pouvons anticiper les journées de forte affluence et organiser une collaboration entre services de police. La Bourgmestre, en partenariat avec ses collègues des communes voisines et Pairi Daiza, doit faire appel aux renforts de la police fédérale. Elle seule en a les attributions et cette capacité relève de ses missions. Les “Estivales” sont maintenant clôturées mais nous pouvons déjà anticiper des demandes de renfort pour les belles journées à venir et les festivités qui auront lieu à Halloween”.

Difficilement réalisable

Interrogée par nos soins, Isabelle Galant a reconnu que cette idée avait de quoi séduire. “C’est une idée intéressante mais selon la zone de police que j’ai interrogée à ce sujet, difficilement réalisable”, nous explique la bourgmestre. “Le souci est qu’une zone de police ne peut faire appel à la police fédérale que lorsqu’elle est en sous-effectif et qu’elle ne pourrait pas gérer une situation. Or, jusqu’ici, la zone de police Sylle et Dendre a pu faire face à l’augmentation du trafic. de plus, si un événement comme le Doudou ou un Carnaval, l’affluence au parc est aléatoire et dépend de trop de facteurs.”