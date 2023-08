Honnelles et les éoliennes : 20 ans de mobilisation pour préserver le paysage rural de la commune

Tout commence donc en 2003 lorsque Ventis dépose son premier projet de parc éolien sur Angre et Angreau pratiquement en même temps que celui de Dour-Quiévrain. À cette époque déjà, la levée de boucliers ne se fait pas attendre du côté de la population, opposée à ce projet. L’argument privilégié pour s’opposer à ce premier projet était l’ancrage de la zone choisie dans une zone de paysage sensible. Le gouvernement wallon a finalement refusé l’implantation de deux parcs éoliens à Angre et Angreau en 2005 en raison de la proximité avec le parc éolien de Quiévrain-Dour. Le ministre compétent à l’époque pointait également du doigt cette zone paysagère sensible.

Quelques années de répit ont finalement été offertes aux habitants qui ont à nouveau dû lever leur bouclier en 2013. Deux nouveaux projets éoliens étaient alors déposés. Le conseil communal de l’époque avait alors déjà fait appel à une consultation populaire pour trancher sur la question. Le verdict est finalement tombé en avril de cette même année où plus de 75 % des 1 400 votants se sont prononcés en défaveur de l’implantation de ces deux projets éoliens ainsi que pour tout autre potentiel projet. Les projets ont donc été systématiquement refusés par le gouvernement wallon mais également en recours auprès du Conseil d’État.

Dix ans plus tard, l’histoire se répète puisque les deux projets déposés se situent aux mêmes endroits qu’en 2013. Les résultats de la consultation populaire sont quant à eux toujours aussi clairs laissant présager le même sort pour ces projets. Il ne faut cependant pas mettre la charrue avant les bœufs et attendre la suite des démarches pour connaître la véritable issue de ce combat dont les Honnellois se seraient bien passés. Affaire à suivre donc avant un nouveau rendez-vous en 2033 ?