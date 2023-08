Le sosie de Barry White a bluffé le public de la Kermesse à Bouboule : “tout le monde était étonné de la qualité du spectacle”

Une seconde journée réussie donc durant laquelle les organisateurs ont à nouveau réussi à passer entre les gouttes. “Le succès a à nouveau été au rendez-vous”, confie Alexandre Celestri. “Le cover et sosie de Barry White a commencé à chanter juste après la pluie. Nous avons alors étonné de voir le monde qui s’est déplacé pour lui. Il se mêlait à la foule une chanson sur trois pour vraiment ne faire qu’un avec elle. Il était aussi bien en communion avec les personnes qui le suivent lors de tous ses concerts qu’avec le public de la Kermesse à Bouboule. Tout le monde a été étonné de la qualité du spectacle.”

Une soirée bien lancée qui s’est poursuivie avec Nicky Sanchez et l’indémodable Mister Cover. “Après le cover de Barry White, on a changé complètement de registre avec Nicky Sanchez. Le public, lui, n’a pas changé et a su s’adapter au changement d’ambiance. La place s’est remplie au fil de la soirée pour finalement être comble lors de la venue de Mister Cover”, poursuit Alexandre Celestri.

Amel Bent au programme ce dimanche

Ce dimanche, ce n’est autre qu’Amel Bent qui se chargera de mettre l’ambiance à la Kermesse à Bouboule. Les visiteurs auront alors la chance de vivre le même concert que celui prévu dans la tournée de l’artiste française. “Les équipes d’Amel Bent et les nôtres ont commencé les préparatifs dès 7h du matin. Tout sera mis en configuration concert comme lors des passages de l’artiste à l’Accor Arena et ailleurs. Elle prend vraiment cela au sérieux”, ajoute Alexandre Celestri. Les musiciens d’Amel Bent seront donc surélevés sur scène. Des écrans LED seront alors posés sur les structures des musiciens. “Il faut s’attendre à un spectacle musical et de lumière impressionnant.”

Le brûlage de Bouboule et le traditionnel feu d’artifice clôtureront la journée du dimanche. “Notre volonté est de permettre un dernier divertissement avant la rentrée. Il n’est donc pas dans notre optique de prolonger la soirée jusqu’aux petites heures”, conclut Alexandre Celestri. Le rendez-vous est donc donné dès 20h pour le concert d’Amel Bent !