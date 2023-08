Honnelles : Spectacles de cirque, théâtre de rue ou encore concerts au programme du Leu Festival

Quelques éléments marqueront cette nouvelle édition du Leu Festival. “Le premier rendez-vous majeur aura lieu le vendredi lorsque Saule ouvrira le festival par un concert en solo. La journée du dimanche est quant à elle particulièrement conçue pour les familles avec un démarrage au son d’un concert jeune public. En cas de pluie, un plan de repli est prévu afin que les spectacles puissent se jouer dans les meilleures conditions”, indique l’organisation du Leu Festival.

Au programme donc, les visiteurs pourront retrouver l’école de cirque de Honnelles juste avant le concert de Saule le vendredi. Le lendemain, les animations débuteront dès 13h30. Elles feront alors la part belle aux arts de la rue mais également du cirque et de la danse. Le flot d’animations qui sera marqué le samedi et dimanche par Sourissimo’s Dixie Band, Troupe scenzenvies, Chez Freddy, les sentiers de Lilly-bulle, Claudia l’herboristerie, initiation aux techniques de cirque et l’écrin de Mégary. Des jeux d’estaminet seront également organisés.

Les paysages ruraux des Honnelles seront également à retrouver via le parcours Ravel situé non loin du site du festival et n’attend que les amoureux du vélo. Un parking est également disponible sur le site du festival.