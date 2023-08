Un succès “presque inespéré” pour la ducasse à Bouboule, à Boussu

”J’en tire la conclusion que c’était un succès presque inespéré, eu égard des prévisions météorologiques qui en auront peut-être freiné certains”, commente Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre de Boussu. “On a finalement eu énormément de chance. Les forains et commerçants ont visiblement bien profité du week-end, les familles ont répondu présents, les enfants ont passé un bon moment juste avant la rentrée scolaire.”

Pour le maïeur, il apparaît clair que la programmation de cette édition 2023 n’est pas étrangère à la belle fréquentation de la ducasse. “Cauet nous a permis de faire le plein dès vendredi. Il est d’une sympathie et d’une élégance naturelle, le public l’a visiblement fortement apprécié. Certains nous demandent d’ailleurs de le réinviter l’an prochain ! Quant à Amel Bent, elle a attiré du public très tôt dans la journée de dimanche. Je pense d’ailleurs que l’on n’a jamais accueilli autant de gens devant la scène.”

Et de poursuivre : “Je suis aussi très heureux de la mise en avant d’artistes locaux/régionaux. Tous ont été à la hauteur, c’est à saluer.” La Ducasse à Bouboule, c’est un événement majeur dans la région. Pour Jean-Claude Debiève, le fait qu’aucun incident n’ait été à signaler est une preuve supplémentaire du caractère bon enfant de celui-ci. “Je dois saluer le travail de la police, qui veille au grain, et l’investissement du personnel communal. On sent, chez certains employés, l’envie de faire avancer la commune, de participer à une réelle dynamique positive. Ça fait chaud au cœur.”

Ce lundi, l’heure était au bilan et au démontage. Restera ensuite à se relancer petit à petit dans l’organisation de la prochaine édition.