Frameries : le chien Tao épaulera les enfants dans leur apprentissage de la lecture

C’est sans aucun doute l’un des apprentissages les plus importants de la vie scolaire d’un enfant. La lecture peut cependant leur donner du fil à retordre et susciter chez eux une perte de confiance, un malaise ou encore de la peur. À Frameries, les élèves de première année de l’école de la Victoire pourront compter sur le soutien de Tao, un berger australien qui leur apportera apaisement et réconfort dans les moments plus difficiles.