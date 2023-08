Talent et spectacle de haut vol pour le Festival d’aéromodélisme d’Havay

”On en attend entre 100 et 130 ; on dépend un peu des conditions météorologiques car des pilotes français ou espagnols ne feront pas le déplacement si les prévisions sont mauvaises”, explique Jean-François Lothaire, membre du club. “C’est un peu la même chose pour le public. S’il fait bon, on peut espérer accueillir quelque 3 000 personnes sur l’ensemble du week-end.” Les organisateurs croisent donc les doigts pour que le ciel leur soit favorable.

Pour eux, il s’agit de proposer aux familles un bon moment mais aussi et surtout de partager leur passion. “L’aéromodélisme est un loisir technique passionnant et très varié, qui demande des aptitudes dans de nombreux domaines. Cela va de la construction à la mise en œuvre des machines en passant, parfois, par la réparation. L’objectif restant de les faire évoluer en toute sécurité.”

Il ne faut donc pas être passionné pour profiter du spectacle. “Tout le monde peut prendre du plaisir à voir ces engins évoluer dans le ciel. D’autant qu’un largage de bonbons est prévu pour les enfants ! Le samedi, dès midi, les démonstrations s’enchaîneront avant de laisser place, vers 18 heures, à un concert et un souper champêtre. Le dimanche de 10 heures à 18 heures, les démonstrations reprendront… Et on promet un spectacle surprise dans l’après-midi.”

Bref, le club quévysien entend mettre les petits plats dans les grands pour ravir les pilotes et le public. “Notre dernière édition avait eu lieu en 2019. Après la crise sanitaire, nous avons dû prendre le temps de renflouer un peu nos caisses. C’est pour cette raison que l’événement n’a pas pu être organisé l’an dernier.” Les espoirs de voir les familles et groupes d’amis nombreux les 9 et 10 septembre sont donc grands.