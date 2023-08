Thierry Luthers chantera Johnny Hallyday sur la scène de l'Espace Magnum

Organisé par le Rotary Club de Colfontaine, le concert permettra de rassemble des fonds destinés à soutenir des projets caritatifs. "On organise plusieurs événements tout au long de l'année afin de pouvoir reverser des fonds à des particuliers ou à des associations qui auraient besoin", explique Lionel Pistone, membre du Rotary. "Il y a quelques semaines par exemple, 300 personnes ont participé à une balade des saveurs à travers le bois de Colfontaine."

La totalité de l'argent récolté est redistribué aux bonnes oeuvres, en Belgique ou à l'étranger. "On participe aussi modestement à des programmes internationaux, par exemple pour éradiquer la poliomyélite ou permettre la vaccination d'enfants en Afghanistan. Nous avons aussi récemment soutenu la construction d'un bloc sanitaire dans une école du Sénégal." Plus proche de chez nous, le Rotary de Colfontaine aide chaque année la Maison de la Jeunesse et de la Solidarité (MJS) à Frameries.

"On s'est demandé ce que l'on pouvait faire pour attirer du monde et ainsi récolter des fonds. Un concert nous a semblé être une bonne idée, d'autant que Thierry Luthers est un véritable passionné. Il ne se contente par ailleurs pas seulement de chanter, il raconte la vie de Johnny Hallyday. Plusieurs membres du comité ont déjà eu l'occasion d'assister à la prestation, jugée de très bonne qualité."

Le comité espère bien sûr attire un public venu nombreux. "On reste conscient que l'on ne remplira peut-être pas l'Espace Magnum mais évidemment, plus on vendra de billets, mieux ce sera. On insiste sur le fait que 100% des bénéfices est redistribué." Les places sont à la vente via le site internet de l'Espace Magnum ou directement au guiche de la salle. Le concert aura lieu le samedi 16 septembre à 20 heures. Il reste donc encore un peu de temps pour réviser ses classiques et se préparer à allumer le feu !