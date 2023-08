Le manque de piscines communales à Mons-Borinage reste criant: 250 000 personnes se partagent l'équivalent de 16 couloirs de natation

Et si les piscines privées se multiplient ces dernières années, offrant diverses activités sportives telles que les bébés nageurs, l'aquabike ou encore l'aquagym, le prix des séances reste inaccessible pour certains foyers. Chez nous, les 250 000 habitants de Mons-Borinage ne peuvent compter que sur les 16 couloirs réunis des piscines du Grand-Large - cette dernière étant gérée par le secteur privé -, de Quaregnon et de Colfontaine. L'étang de baignade du Belvédère, à Dour, est quant à lui accessible à la belle saison uniquement.

Bénéficiaires du Plan piscines, les piscines de Cuesmes et de Saint-Ghislain sont toujours en rénovation et ce, depuis plus d'un an. Nous l'annoncions dans nos colonnes ce matin, la piscine de Saint-Ghislain ne devrait rouvrir ses portes que dans le courant du premier semestre prochain. "Cela rend difficile la pratique des sports tels que principalement le water-polo, la natation synchronisée et de compétition, le triathlon et la plongée. À cela s'ajoute le besoin impératif d'apprendre aux enfants à nager", estime Jacqueline Galant (MR).

Cette dernière vient d'ailleurs de questionner Adrien Dolimont (MR), ministre en charge des infrastructures sportives, afin de savoir quels montants avaient été attribués pour les piscines de Mons-Borinage depuis le début de la législature. "Nous le savons, le coût de fonctionnement et d'entretien des piscines devient impossible à supporter pour les petites communes. Travaillez-vous à un dialogue structuré pluri-communal afin d'augmenter le nombre de bassins de natation sur le territoire ?"

Et d'ajouter: "Sur quelles politiques nouvelles travaillez-vous afin d'assurer l'accessibilité aux piscines à nos clubs sportifs, nos enfants et aux Wallonnes et Wallons ?" À l'heure d'écrire ces lignes, le cabinet du ministre n'avait pas encore donné suite à notre demande d'interview.