Trois adolescents et un jeune adulte débarquent chez leur voisin à Colfontaine pour tout casser et voler des objets

Le 12 mars 2023, Pierre et ses cousins, trois adolescents, se sont rendus chez leur voisin et sont entrés en force dans l’habitation, armés. Ils ont tout saccagé. Pierre avoue sa présence sur les lieux, mais il conteste le vol et les coups. “Comme j’étais recherché par la police, j’ai pris la fuite alors que les petits fouillaient la maison. À la base, nous ne sommes pas allés pour commettre un vol chez notre voisin toxicomane, mais c’est parti en vrille”.

Lors de la rixe, la victime a reçu des coups de poing et de pied. Quand les policiers sont arrivés, il avait le visage en sang. Il a déclaré aux policiers que ses agresseurs étaient trois adolescents, accompagnés de Pierre tout aussi violent que les autres.

Deux femmes menacées

Ce dernier doit répondre d’autres faits. Le 5 avril 2023, il aurait menacé une jeune femme avec une serpette. Selon le parquet, cette dame circulait en voiture. Il s’agissait de l’ancienne compagne de l’oncle de Pierre, lui aussi bien connu des autorités judiciaires. Les insultes ont plu et Pierre, qui n’était pas dans un état normal selon un témoin, aurait proféré des menaces en brandissant une arme blanche. Pierre conteste les faits.

Le ministère public lui reproche également d’avoir harcelé et menacé son ancienne compagne. Il s’est rendu chez elle, qui loue une maison au Logis Dourois, et il a brisé une fenêtre pour entrer dans la maison. “J’avais deux grosses bagues, la vitre a cédé”, précise Pierre, qui s’étonne. “Elle m’avait dit qu’elle allait retirer sa plainte”.

Certes, mais le Logis dourois réclame le remboursement des frais de remplacement de la vitre. “Il a enregistré une vidéo, juste après les faits, dans laquelle il déclare : elle m’a trahi cette p…, j’ai fait une descente chez elle, j’ai tout pété, il n’y a plus de porte”, raconte Me Buidin, pour la partie civile.

Cinq condamnations

Le substitut du procureur du roi retient que, malgré son jeune âge, Pierre a déjà dû rendre des comptes à la justice. Il a été condamné trois fois par le tribunal de police et deux fois par le tribunal correctionnel pour des vols et des coups. Le tribunal de la jeunesse l’avait déjà envoyé en IPPJ. “Il n’a pas compris les avertissements et estime être au-dessus de la loi. Comme personne ne semble pouvoir l’arrêter, je requiers une peine de quatre ans de prison ferme”, insiste le substitut du procureur.

Me Ronveau, pour la défense, précise que Pierre est détenu pour la première fois de sa vie. Il a écopé d’une peine de six mois, qu’il a exécutée chez lui, sous surveillance électronique. Quant à la peine de travail, elle doit encore être exécutée. L’avocat plaide une peine assortie d’un sursis simple ou probatoire.

Les adolescents seront jugés par le tribunal de la jeunesse.

Jugement mi-septembre.