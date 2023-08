Premier EP pour le groupe quiévrainnois Destïny

Enregistré il y a plusieurs mois, le moment est bientôt venu pour sortir ce premier EP. Destïny a su se trouver un style unique qui permet d’envoûter et d’entraîner le public dans leur univers et qu’il sera prochainement possible d’écouter dans l’EP. “Ils ont réussi à trouver leur style qui fait et fera leur renommée. Il mélange en effet le côté vintage de U2 et le côté moderne de Coldplay pour en faire un mélange pop/rock unique. Ils ont eu l’occasion de faire nos premières parties lors de notre tournée de retour. Cela s’est d’ailleurs très bien passé. Ils ont pu en profiter pour se faire connaître davantage et avoir de nombreux retours sur les réseaux sociaux”, indiquait Santo La Marca, manager du groupe.

Après les premières parties, le groupe Destïny s’est produit à différentes dates comme à Hornu dernièrement lors de la Kermesse à Bouboule. “Le groupe propose des chansons de qualité. Il aborde des sujets actuels dans lequel il transmet de nombreuses émotions. Ce sont des jeunes qui en veulent vraiment, ils ont les crocs et c’est donc un bonheur d’être leur manager”.

Les personnes n’ayant pas encore pu découvrir les chansons de Destïny sont invitées à rester connectées puisque le premier EP est dans les blocs. Il ne reste donc plus qu’à s’armer d’un peu de patience. Toutes les informations se trouveront bien évidemment sur la page Facebook du groupe.